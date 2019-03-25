بعد تغيير أمريكا لسياستها بشأن الجولان.. ترامب يلتقي نتنياهو

نتنياهو ضد غانتز.. كل ما قد تحتاج معرفته عن انتخابات إسرائيل

(CNN)-- سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، الاثنين، فيما ستكون فعلياً وقفة في حملة نتنياهو مع كون الانتخابات على بعد اسبوعين فقط. وقفة سيحتفل فيها بانتصار سياسي رئيسي سلّمه إياه ترامب.

في الاسبوع الماضي قال ترامب إنه سيعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وبشكل أساسي الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل، متخلياً عن سياسة أمريكا التي دامت أكثر من 5 عقود والتي نصت على أن تلك الأراضي كانت محتلة. وكان ذلك أيضاً الإجماع الدولي.

وتجمع نتنياهو وترامب علاقة قوية جداً، وفي الحقيقة فإن نتنياهو لم ينتقد أبداً الرئيس الأمريكي. في زيارته إلى واشنطن سيمكث نتنياهو في بيت بلير، وهو محل الإقامة الرسمي لضيوف البيت الأبيض، ما يعزز الأقوال بأن ترامب يدعم بشكل مفتوح نتنياهو للفوز بالانتخابات مع خوضه حملة إعادة انتخاب صعبة.

سيلتقي نتنياهو أيضاً بقادة من الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين، لكن دون شك فإن لقاءه مع ترامب هو أبرز محطات رحلته. أثناء ذلك اللقاء قد يوقع ترامب اعترافاً رسمياً بكون الجولان جزءاً من إسرائيل، ليسلم نتنياهو انتصاراً سياسياً آخر مع اقتراب الانتخابات شيئاً فشيئاً.