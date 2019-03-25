سوريا تصف قرار ترامب حول الجولان بـ"الصفعة المهينة" للمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبرت الخارجية السورية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، "صفعة مهينة" للمجتمع الدولي.

وقال مصدر في الخارجية السورية إنه "في اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية أقدم الرئيس الأمريكي على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني”، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

ورأى المصدر أن القرار جاء تجسيدا للتحالف "العضوي" بين إسرائيل وأمريكا، واعتبر أن واشنطن أصبحت العدو الأول الرئيسي للعرب، بسبب دعمها "اللامحدود" والحماية التي تقدمها لإسرائيل.

ورأت الخارجية السورية أن القرار الأمريكي يشكل "صفعة مهينة" للمجتمع الدولي ويمثل "أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية" ويفقد الأمم المتحدة مصداقيتها، بسبب انتهاك واشنطن لقراراتها بما يتعلق بالجولان.

وأشارت دمشق إلى أن ترامب لا يملك الحق بـ"اغتصاب" أراضي الدول بالقوة، وأشارت إلى أن سياسات أمريكا "العدوانية"، تضح المنطقة تحت خطر وتجعل السلم والاستقرار فيها في "مهب الريح"، وفقا لسانا.