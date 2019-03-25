بعد قرار ترامب.. الأردن: الجولان أرض سورية "محتلة"

عمان، الأردن (CNN) – اعتبر الأردن، الجولان، أرضا سورية "محتلة" وتمسك بجميع قرارات الشرعية الدولية، ونوّه إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بهذه القرارات.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الإثنين، إن الجولان أرض سورية "محتلة" وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي هذه القرارات التي تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

وقال الصفدي في بيان بثته وزارة الخارجية عقب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان أن موقف المملكة ثابت وواضح في رفض ضم إسرائيل الجولان وفي رفض أي قرار يعترف بهذا الضم قرارا أحاديا سيزيد التوتر في المنطقة، ولا يغير حقيقة أن الجولان المحتل أرض سورية، يتطلب تحقيق السلام الشامل والدائم إنهاء احتلالها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف أن موقف المجتمع الدولي إزاء الجولان واضح يجسده قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 الذي رفض قرار إسرائيل ضم الجولان وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السوري واعتبر القرار الإسرائيلي باطلا ولاغيا.