الاعتراف بالجولان و"النبيذ".. هدايا متبادلة بين ترامب ونتنياهو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الإثنين.

ووقع ترامب على قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، أمام نتنياهو، وأهداه القلم الذي وقع به وقال له إنه فعل ذلك من أجل الإسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه جلب معه صندوقا من قوارير النبيذ الذي صُنع في مرتفعات الجولان كهدية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإيرانية، مشيرا إلى أن الجولان قد تكون منصة لضرب إسرائيل من قبل القوات الإيرانية المتمركزة في سوريا.

يذكر أن إسرائيل استولت على الجولان، التابعة لمحافظة القنيطرة السورية، في حرب عام 1967، ولا تزال تبسط سيطرتها عليها.