تركيا تعلق على قرار ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستقوم باللازم في جميع المحافل الدولية ومنها الأمم المتحدة، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وقال أوغلو إن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة في المحافل الدولية ومنها الأمم المتحدة للوقوف بوجه هذا القرار، وستعمل مع المجتمع الدولي لأنها لا تقبل بالقرارات الأحادية.

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: "هذا القرار لا يشرعن الاحتلال الإسرائيلي ونرى أن قرار ترامب هدية انتخابية لنتنياهو الذي يعيش وضعا حرجا قبيل الانتخابات".

من جانبه، رأى المتحدث باسم الرئاسة التركية إن قرار أمريكا حول الجولان وقصف غزة يشكل مظهرا من مظاهر المواجهة ومناهضة السلام، على حد تعبيره.