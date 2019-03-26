البرادعي معلقا على قصف غزة: إنهاء الاحتلال هو الحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النائب السابق لرئيس الجمهورية في مصر، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، إن الحل الوحيد لوقف القمع والعنف هو إنهاء الاحتلال، في تعقيبه على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال البرادعي في تغريدة له على تويتر

كما علق البرادعي على إعلان ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في تغريدة أخرى كتب فيها

وفي تغريدة ثالثة، باللغة الإنجليزي، وجهها إلى ترامب، قال البرادعي إن استمرار واشنطن في سحق كرامة العرب والمسلمين هي سياسة خاسرة، فأمريكا تفقد ما تبقى لها من أصدقاء في المنطقة، وهي في الوقت ذاته تغذي الإرهاب، الذي سينقلب عليها يوما من الأيام.