دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن صمت العالم تجاه إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، شجعه على اتخاذ خطوة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ورأى أن الخطوة القادمة ستكون ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة: "عندما سمح العالم لترامب أن يعلن القدس عاصمة لإسرائيل فتح الباب أمام التجاوز الأمريكي"، في إشارة إلى قراره المتعلق بالجولان.

وأضاف الأمين العام لحزب الله قائلا: "علينا أن نتوقع بعد مدة أن يخرج ترامب ويقول: نعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، على حد تعبيره.

ورأى نصرالله أن اعتراف الرئيس الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان "استهانة واستهتار بالعالمين العربي والإسلامي".

ودعا الأمين العام لحزب الله القمة العربية المزمع عقدها في تونس إلى سحب "المبادرة العربية للسلام" على أقل تقدير، كرد فعل على الخطوة الأمريكية.

يذكر أن ترامب كان قد اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، الإثنين، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.