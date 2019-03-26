الإمارت والبحرين تأسفان لاعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين عن أسفهما الشديد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وأشارت الإمارات من جانبها إلى أن "مثل هذه الخطوة تقوّض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، وأكدت على عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على قرارات مجلس الأمن والمبادئ المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والمتعلقة بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري.

من جهتها، أكدت وزارة خارجية البحرين موقفها الثابت باعتبار هضبة الجولان أراض عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل في يونيو/حزيران 1967، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.