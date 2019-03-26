4 سنوات على حرب اليمن.. أبرز ردود الأفعال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثنى رئيس الوزراء اليمني معين سعيد على الملك سلمان بن عبدالعزيز والدول المشركة في التحالف العربي "لاستجابتها لواجبها القومي نحو اليمن من أجل وقف الانقلاب هناك،" مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الوقوف في وجه إيران وأطماعها في المنطقة.

يأتي ذلك في تغريدة نشرها سعيد عبر حسابه على تويتر، بمناسبة مرور 4 سنوات على بدء الحرب في اليمن.

من جهة ثانية، ندد عبد الملك بدر الدين بالدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية، في كلمة ألقاها مساء الاثنين.

وقال بدر الدين في كلمته: "كل بلد تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، يركزون في دعمهم على سلطة محددة، شرعيتها تستمد من ولائها للإدارة الأمريكية".

من جهتها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن على جميع الدول والأطراف العمل على عدم إفشال عملية السلام. وركزت اللجنة في بيانها على التصعيد الأخير الذي وقع شمال اليمن، وأدى إلى مقتل 22 مدنيا وأصاب نحو 30 آخرين بجروح، مؤكدة أن عدم العمل على إنجاح عملية السلام يؤدي إلى مثل هذا التوتر.