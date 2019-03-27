دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن الممثل المصري عمرو واكد، هجوما شرسا على نقابة المهن التمثيلية في مصر، بعد شطب اسمه وزميله خالد أبو النجا من عضوية النقابة.

وقال واكد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ما فعله مخبرين النقابة هو انتهاك صارخ لحقوق عضوين وضرب الحائط بقوانين النقابة وتتدخل غير مفهوم في اختيارات الأعضاء السياسية وكل ده عشان ايه؟ سلطة أم رز الوطنيين؟ تأكدوا ان النور جاي".

وكان الممثل المصري قد نشر تغريدة سابقة قال فيها: "نقابة المهن السياسية"، على حد تعبيره.

وتداولت وسائل إعلام مصرية بيانا صادرا عن النقابة جاء فيه أن شطب اسم واكد وأبو النجا جاء بسبب "الخيانة العظمى للوطن وللشعب المصري"، وأشارت إلى أنهما قد "استقويا" بقوى خارجية على الإرادة الشعبية.

بدوره قام أبو النجا بإعادة نشر تغريدة تضمنت البيان نفسه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وأعاد نشر بعض تغريدات الداعمين له بعد هذا القرار.

واتخذ الممثلان موقفا رافضا للتعديلات الدستورية المزمع إجراءها في مصر، والتقيا بعدد من المسؤولين الأمريكيين بهذا الصدد.