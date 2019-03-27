أمير قطر: الدوحة أصبحت أقوى "بكثير" منذ يونيو عام 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده أصبحت أقوى بـ"كثير" بعد يونيو/حزيران من عام 2017، وهو الشهر الذي بدأت فيه مقاطعة الدول الـ4 للدوحة.

وقال الشيخ تميم، خلال كلمة افتتاح متحف قطر الوطني إن الدوحة أصبحت أقوى منذ ذلك التاريخ وتابع قائلا: "مواطنوها والمقيمون فيها يعملون سوية من أجل بناء البلد".

وأضاف أمير قطر في هذا السياق قائلا إن المواطنين والمقيمين يعملون على تقوية الاقتصاد و"والحفاظ على كرامة الإنسان والدفاع عن الحقيقة".

وكان قد افتتح الشيخ تميم متحف قطر الوطني، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وقال خلال كلمته إن بناء المتاحف يأتي من أجل "تنوير" الجميع بمكانة قطر في العالم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر تفرض مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على الدوحة منذ عام 2017، وتتهم الحكومة القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.