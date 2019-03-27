سيناتور روسي يرد لـCNN على تشبيه الجولان بضم بلاده لـ"القرم"

(CNN)-- قال السيناتور الروسي، كونستانتين كوساشيف، في مقابلة لشبكة CNN، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعترف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان إليها هو أمر "غير مقبول على الإطلاق"، مشيراً إلى أن هناك "حالة واضحة من المعايير المزدوجة"، إشارة إلى الانتقادات الأمريكية التي واجهتها روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014.

وأشار السيناتور إلى أن الوضع في شبه جزيرة القرم مختلف عن الوضع في مرتفعات الجولان، قائلاً إن "مرتفعات الجولان كانت محتلة بالقوة العسكرية، حيث تم طرد نسبة كبيرة من السكان المحليين من هذه المنطقة". واستطرد كوساشيف بالقول إن "حالة القرم هي ذات طابع مختلف تماما. لا يوجد احتلال عسكري. الأمر حدث باختيار حر من الأشخاص الذين يعيشون هناك والآن حقوق هؤلاء الناس محمية بموجب التشريع الروسي".

وقال السيناتور الروسي في المقابلة إن "قرار الاعتراف بأرض محتلة كجزء من بلد مختلف لسبب بسيط، وهو مرور الكثير من الوقت، بالنسبة لي هذا غير مقبول على الإطلاق"، مضيفاً أنهم "بحاجة إلى التحدث إلى القانون الدولي. وفقًا للقانون الدولي، لا يجوز لأي جزء من أي دولة أن يصنع أو يحتل بالقوة العسكرية. هذا هو الحال مع إسرائيل ومرتفعات الجولان. لكنه ليس الحال مع روسيا والقرم".