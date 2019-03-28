سرقة لوحة فنية شهيرة من معرض روسي في وضح النهار.. فما هي التفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالاعتداء على مسّن يبلغ الـ80 من عمره داخل أحد المتاجر وسرقة ماله.

ونشرت الأمن العام السعودي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع الفيديو، قائلا في تعليق: "شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن بعد قيامه بالاعتداء على مواطن في العقد الثامن من العمر، أثناء تواجده بأحد المحلات التجارية جنوب محافظة جدة، والاستيلاء على محفظته وما بحوزته من مبالغ ماليه بالقوة".

واثار مقطع الفيديو استياء واسعا بين النشطاء، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتعليقات الواردة: