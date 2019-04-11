مصر تعرب عن "ثقتها الكاملة" في الشعب السوداني وجيشه "الوطني الوفي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية المصرية الخميس، أنها تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات "الجارية والمتسارعة" التي يمر بها السودان في هذه "اللحظة الفارقة" من تاريخه الحديث، وذلك بعد إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها تدعم "خيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده، وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني".

وأضاف بيان الخارجية: "كما تعرب مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية "عزم مصر عزمها الثابت علي الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين". وأضافت أن "مصر ستظل شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان وصولاً إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء".

ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى "دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة"، مناشدة "الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن "اقتلاع النظام ورأسه" والتحفظ على الرئيس عمر البشير في "مكان آمن"، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات، بينما رفض المتظاهرون السودانيون الانقلاب العسكري، مطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.