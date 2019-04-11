الجيش السوداني يدعو إلى الالتزام بحظر التجول لتجنب "المخاطر"

مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الجيش السوداني، الخميس، إلى الالتزام بحظر التجول الذي أعلنه وزير الدفاع عوض بن عوف، ضمن الإجراءات التي أعلنها بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن "القوات تلفت المسلحة انتباه المواطنين بأن حظر التجوال يبدأ من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا وعلى المواطنين الالتزام بذلك للمحافظة على سلامتهم ونظرا للمخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجوال بالتوقيتات المعلنة".

وأضافت الوكالة الرسمية أن "القوات المسلحة تلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجبها في حفظ الأمن العام وارواح وممتلكات المواطنين".

وكان وزير الدفاع السوداني أعلن "اقتلاع النظام ورأسه" والتحفظ على البشير في "مكان آمن"، وفرض حظر التجول وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

بينما رفض المتظاهرون السودانيون الانقلاب العسكري، مطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مواصلة التظاهر والاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة حتى تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية، كما دعا التجمع عناصر الجيش "الشرفاء" بمواجهة الانقلاب والوقوف مع الشعب.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن "سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها". وأضاف: "يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان".