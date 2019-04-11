مسؤول عسكري رفيع يكشف لـCNN أسماء 6 مسؤولين سودانيين اعتقلوا الخميس

مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف مسؤول عسكري رفيع مطلع بصورة مباشرة على قائمة المسؤولين الذين اعتقلتهم القوات السودانية، الخميس، وسط الأنباء عن تنحي الرئيس السوداني، عمر البشير.

وقال المسؤول في تصريح لـCNN أن من بين المعتقلين، رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا وأحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبلاد بالإضافة إلى العشرات من المسؤولين الآخرين.

وأضاف المسؤول أنه قوات الأمن اعتقلت أيضا وزير الدفاع السوداني السابق، عبدالرحيم محمد حسين، وعواد الجاز القيادي بحزب المؤتمر بالإضافة إلى النائب السابق للرئيس، بكري حسن صالح وعلي عثمان طه.

هذا وداهمت قوات الأمن السودانية مقرات الحركة الإسلامية التي تعتبر جزءا من الحزب الحاكم، وفقا لشهود عيان من موقع المداهمات.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد العديد من المظاهرات ضد البشير، قد نشر بيانا قال فيه: "شعبنا الأبي، بعد أن ناضلنا وانتظرنا أكثر من أربعة أشهر كللت بالدماء والصبر ندعو الجماهير للحشد للاعتصام ونؤكد أن الشعب لن يقبل بغير سلطة مدنية انتقالية قوامها الكفاءات الوطنية البعيدة عن نظام الاستبداد والقهر.."

وأضاف: "على قيادة قوات شعبنا المسلحة تسليم السلطة للشعب حسب ما جاء فى إعلان الحرية والتغيير".