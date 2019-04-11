تعرف على قدرات الجيش السوداني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص بتصنيف الجيوش والأسلحة، يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 69 بين أقوى جيوش العالم والمرتبة 8 على مستوى أفريقيا، وتتكون قواته الجوية من 191 طائرة حربية.

ووفقاً للموقع تعتمد قوة الجيوش على عدة معايير منها التعداد السكاني والعتاد العسكري والموقع الجغرافي.

ويتجاوز تعداد سكان السودان 43 مليون نسمة، ويصل عدد قواته العسكرية 189 ألف جندي بينهم 105 ألف جندي في قوات الاحتياط.

وتضم القوات الجوية السودانية 191 طائرة حربية، بينها 46 مقاتلة.

وتمتلك السودان 81 طائرة هجومية، و23 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 11 طائرة تدريب.

ويصل إجمالي المروحيات العسكرية التي يمتلكها الجيش السوداني إلى 73 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.

أما على صعيد الدبابات فيمتلك الجيش السوداني 410 دبابة بالإضافة الى 403 مركبة قتالية مدرعة.

وإضافة لامتلاكه 20 منصة صواريخ لدى الجيش السوداني 750 مدفع يجر يدوياً وكذلك 15 مدفعية ذاتية الحركة .