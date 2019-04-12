دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جامعة الأزهر، الجمعة، عن اتخاذ عدة قرارات وصفتها بـ"الحاسمة"، بعد الضجة التي أثارتها واقعة طلب أحد أساتذة الجامعة في محاضرة من الطلبة "خلع البناطيل مقابل النجاح"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وقالت جامعة الأزهر، في بيان، إنها قررت "إقالة عميد كلية التربية بنين القاهرة، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، كما قررت فصل الأستاذ صاحب واقعة محاضرة كلية تربية الأزهر، والطلاب المشاركين بهذا الفعل المنكر داخل المحاضرة".

وقال عميد كلية الإعلام المشرف على المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الدكتور غانم السعيد إن "الجامعة اتخذت كافة الإجراءات القانونية العاجلة، فور علمها بالواقعة، حيث تم فصل عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر لقيامه بتحريض الطلاب على ارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام داخل قاعة الدرس بالحرم الجامعي، وهو ما يشكل جريمة جنائية يستوجب الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها".

وأضاف السعيد أن "الجامعة قامت بفصل الطلاب المشاركين في الجريمة، وإقالة عميد كلية التربية ووكيله لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من منصبهم لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية والإشراف على سير الدراسة بانتظام ووفق المنهج الأزهري والحفاظ على القيم وتقاليد الجامعة".

وتابع السعيد بالقول إن "هذا التصرف فردي من شخص، ولا يمثل الجامعة ولا منهجها، والجامعة التي بها الآلاف من أعضاء هيئة التدريس ومئات الآلاف من الطلاب ترفض مثل هذا التصرف".

فضيحة فى جامعة الأزهر بكلية التربية بنين بالقاهرة دكتور مادة العقيدة يدعى أنه ايمن رمضان يجبر الطلبه يقلعوا البناطيل علشان ينجحو ويحصلون على تقديرات عليا اين انت يا شيخ الأزهر واين انت يا سيادة الرئيس واين انتى يا حقوق الإنسان تعديل: #الاسم: إمام رمضان إمام Posted by ‎كوكب الأزهريين‎ on Thursday, April 11, 2019

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