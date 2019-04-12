الكويت: الاشتباه بطرد على شكل كتاب بمطار الشحن الجوي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن الاشتباه بطرد بريدي على شكل كتب خلال عمليات المسح المعتادة في مطار الشحن الجوي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن "الأجهزة الأمنية المختصة سارعت بالانتقال وتم التعامل الفوري مع الطرد وفحص جميع الطرود الأخرى للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة".

وذكرت أن "الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها وانتظار نتيجة فحص الأجهزة المعنية (الإدارة العامة للأدلة الجنائية) للطرد المشتبه به، وأن التحقيق مستمر لكشف ملابسات الواقعة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.