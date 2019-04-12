دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن بلاده لا يمكنها التحكم بالأزمة الخليجية لأنها "لم تكت سببا فيها"، مجددا التأكيد على دعم بلاده للمبادرة الكويتية.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير القطري مع نظيره وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حيث أعرب عن "الأمل في أن تسود أجواء من الحكمة لوضع حد للأزمة الخليجية"، مؤكدا على "انفتاح قطر على الحوار غير المشروط الذي يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي ولا ينتهك سيادة أي دولة ولا يكون على حساب كرامة أي دولة".

وتابع قائلا وفقا لما نقلته وزارة الخارجية القطرية: "نحن نرى أن من يدفع الثمن هي شعوبنا التي تفرقت وتشتت.. ما زلنا نتطلع إلى أن يكون هناك مجلس تعاون قوي في المستقبل وما زلنا نتطلع إلى أن تعود المياه إلى مجاريها لكن يجب أن تكون هناك نوايا صادقة تسبق أي حل".

وتطرق الوزير القطري إلى الملف الليبي، حيث قال إنه "ناقش الأوضاع في ليبيا والتصعيد الذي تقوم به قوات حفتر لمحاولة فرض واقع سياسي جديد من خلال الأعمال العسكرية، ودور ألمانيا من خلال رئاستها لمجلس الأمن في وقف التصعيد العسكري في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي مرة أخرى".

وأضاف: "حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية التي نتجت عن قرارات الشرعية الدولية"، مطالبا الدول كافة بعدم استخدام ازدواجية المعايير في تعاملها مع القوات على حساب الشرعية، ودعا الدول التي تحاول لعب دور في ليبيا بأن يكون دورا إيجابيا، وفقا لما نقلته الوزارة.