دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج "العربي"، إن الشعب الإيراني مغلوب على أمره إذ لو استخدم النظام بطهران ثروات البلاد لرفاهية الشعب لما احتاجوا لمساعدات من الخارج.

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته بتويتر، حيث قال: "قلوبنا مع الشعب الايراني المغلوب على امره فلو ان النظام في ايران استخدم ثروات ايران في بناء الداخل ورفاهيه شعبه بدلا من استخدام تلك الامور في الارهاب والتدمير لما احتاجوا لاي مساعدة من الخارج (انظمة تدمر ولا تعمر)"

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد أعلنت عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخراً.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أن "هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني".

وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حالياً الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة، وفقا لما ذكرته الوكالة.