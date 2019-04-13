دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن هناك توازنا مطلوبا يأتي في ظل "التجربة المريرة" التي مر ويمر فيها العالم العربي فيما يتعلق بالانتقال السياسي.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "في ظل تجربة العالم العربي المريرة في الانتقال السياسي من حالة الى أخرى، يبدو أن التوازن المطلوب هو بين تحقيق إرادة المواطنين من جهة والحفاظ على الاستقرار ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، التغيير والأمل بفتح صفحة جديدة دربه الانتقال المنظم ومعوّل هدمه الفوضى".

وتأتي تغريدة قرقاش في الوقت الذي تتواصل فيها الاحتجاجات والمظاهرات في الجزائر بعد تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وفي السودان حيث تستمر المظاهرات المطالبة بحكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بانقلاب عسكري.

أيضا هناك ليبيا، التي عادت لتبرز مرة أخرى على ساحة الصراعات المسلحة بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا التي تسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" شن هجوم للسيطرة على السلطة وانتزاعها من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها وليا في العاصمة الليبية، طرابلس.