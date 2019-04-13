دبلوماسي إيراني يتحدث لـCNN عن الوضع بالخليج بعد تصنيف الحرس الثوري

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذّر حميد بعيدي نجاد، سفير إيران في بريطانيا من أي تحرك أمريكي ضد قوات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة وخصوصا في الخليج، ملوحا بـ"رد انتقامي قوي".

جاء ذلك في مقابلة للسفير الإيراني مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "الحقيقة هي أن القوات الامريكية الآن في المنطقة، والمنطقي هو أن هناك مخاوف داخل المؤسسات الأمريكية بعد تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لأن ذلك له تأثير فوري على وضع القوات الأمريكية في المنطقة وفي وضع متقلب للغاية.."

وأشار: "لن يكون هناك إرشادات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل على الأرض معه (تصنيف الحرس الثوري الإيراني) لأنهم الآن في الخليج الفارسي وسيرون ضباط وقوات الحرس الثوري هناك، وإن تجرؤوا على تنفيذ إرشادات والتعامل مع الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتوجهوا لمواجهة الحرس الثوري فسيرون القوة التي سيثأر منهم على الأرض، وعليه اعتقد أن هذا كلام فقط ولا توجد هناك أي إرشادات على الأرض".

وتابع قائلا: "إيران في وضع مستقر جدا، لسنا خائفين مما تؤمن به الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، في الحقيقة، نحن نتعاون بصورة إيجابية في جميع المجالات، الاقتصادية والسياسية وحتى الدفاع على مستوى المنطقة، ونعتقد أن إجراءات الولايات المتحدة تهدف للتأثير على التعاون الإيراني في المنطقة".

وأضاف: "إيران الآن في مزاج تعاوني جيد في المنطقة بين إيران والعراق كما تعلمون، زار الرئيس روحاني زار العراق وقابل كل المسؤولين الرفيعين والناس في عدد من المدن ولدينا تعاون جيد جدا مع أفغانستان وباكستان وحكومات أخرى في المنطقة".