إعلامي أمريكي يتحدث لـCNN عما وراء لقاء السيسي وترامب وما ينتظر مصر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ديفيد كيركباتريك، الإعلامي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي "البقاء بالسطلة مدى الحياة،" هي السبب وراء الزيارة التي قام بها لأمريكا ولقائه دونالد ترامب.

جاء ذلك في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN، حيث قال كيركباتريك: "هذا ملفت للانتباه، هناك العديد من المرات التي صرح فيها مسؤولون أمريكيون وغربيون أن السلطوية النقية والحكومات الاستبدادية تعتبر وصفة لعدم الاستقرار وهذا ما جاء به السيسي، إلا أن ذلك ليس ما يأخذه معه من رحلته إلى البيت الأبيض.."

وتابع قائلا: "ما يحاول القيام به حاليا هو الدفع بتغييرات بالدستور المصري تسمح له بالبقاء رئيسا مدى الحياة، وسافر إلى واشنطن ليحظى بفرصه مع الرئيس ترامب يمكنه بعدها القول للمصريين أنظروا أنا أحظى بقبول الأمريكيين وهم إلى جانبي لندفع بذلك (التعديلات الدستورية) قدما وأنا سأحكمك للأبد".

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: "نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه وبتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب وطريق لاستقرار مستمر أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته، أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولا، وأن علينا العثور على اعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوت المسلحة لم تحقيق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تماما على الاستقرار".

وحول ما يجري في عدد من الدول العربية من مظاهرات وتقلبات سياسية، قال كيركباتريك: "اعتقد أن ما نراه اليوم من الثورات في السودان والجزائر وليبيا هو صدى تتردد خلاله أسئلة عن الربيع العربي، وهل إن اجتمع الناس مع بعضهم فإن بإمكانهم عزل الديكتاتور، أو أن الدرس هو إن ناقشت تلك الأنظمة فسينتهي بك المطاف بفوضى وتعاسة، ولا يوجد شيء واضح حتى الآن".