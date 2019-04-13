صور وفيديو لسيول العاصمة السعودية والدفاع المدني يوجّه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مديرية الدفاع المدني في السعودية، إجرائها لعدد من عمليات الإنقاذ والتعامل مع بلاغات ناجمة عن السيول التي تشكلت بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية وعدد من المحافظات بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد يوم أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق و الأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عددًا من الحالات والتعامل معها و التنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف تواجد الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة".

وتابعت: "جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات القويعية والخرج والدلم وشقراء تمثلت في وجود مركبات و أشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة وانقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تم مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عدد من الإصابات".

ونقل تقرير الوكالة على لسان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، قوله إن "الفرق تعاملت مع سيول منقولة في مركز نعجان بمحافظة الدلم"، مهيبا بالجميع "أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية و توقعات استمرار هطول الأمطار، خاصة أثناء قيادة السيارة والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول و مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة و الغير ثابتة اثناء نشاط الرياح".

وأكد الحمادي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض "اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، راجياً للجميع السلامة".