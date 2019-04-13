مصدر سوري: دفاعاتنا تصدت لغارة "إسرائيلية" فجر السبت.. وتنشر فيديو

مرتفعات الجولان.. ما أهميتها وما تاريخ النزاع عليها بين سوريا وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مصدر عسكري سوري، فجر السبت، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لما قال إنه "غارة إسرائيلية" استهدفت مدينة مصياف في ريف حماة.

وتابع المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الغارة الإسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا، حيث قال: "حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم أقدم الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف".

وأضاف: "على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها"، مبينا أن الغارة أدت إلى "تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح".

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من هذه الأنباء، في حين لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعليق حتى كتابة التقرير.