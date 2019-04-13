قرار من وزارة النقل السورية بشأن إعفاء الشاحنات السعودية من الرسوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألغت وزارة النقل السورية إعفاء الشاحنات السعودية الداخلة والخارجة من سوريا من الرسوم والضرائب.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، السبت، ونقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) إنها قررت إلغاء إعفاء الشاحنات السعودية الداخلة والخارجة من سوريا من الرسوم والضرائب.

وشمل القرار الشاحنات المحملة والفارغة، بالإضافة إلى تلك التي تمر عبر سوريا (ترانزيت)، وفقا للوكالة السورية.

وأشارت النقل السورية إلى أن القرار جاء في إطار معاملة دول الجوار بالمثل، والتي تفرض رسوما عالية على الشاحنات السورية، وفقا لسانا.

يذكر أن حركة النقل بين السعودية وسوريا متوقفة منذ سنوات، بسبب الأحداث التي شهدتها سوريا، ولكن البعض يرى أن هذه الحركة قد تعود مستقبلا، دون صدور تصريح سمي حول ذلك من الجانبين بعد.