دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استشهد صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمملكة العربية السعودية، بأحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية للدلالة على آية "وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة"، التي قصدت "أهل الكتاب" (وهم المسيحيون واليهود).

جاء ذلك في مقابلة للمغامسي على قناء MBC ردا على سؤال نصه: "يقول الله في الآية 64 في سورة المائدة عن أهل الكتاب: ’وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة‘ فكيف نفسر انتصاراتهم وتقدمهم في ظل هذه الآية؟"

وأجاب المغامسي قائلا: "الله تعالى يقول ’وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة‘ يكفي ما وقع في الحربين العالميتين الأولى والثانية ليكون جوابا ولم تنتهي الدنيا بعد، وهذه الأمور لا يحسن التفصيل فيها.. واللبيب بالإشارة يفهم".

وتابع قائلا: "الحرب العالمية الأولى لم تقع بين المسلمين والكفار وكذلك الحرب العالمية الثانية إنما هي بين أهل الكتاب أنفسهم، وتعرفين ما وقع في أوروبا عموما وما فعله مثلا هتلر وما فعله غيره في بعضهم البعض فهذا من معاني قول الله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء".