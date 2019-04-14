المجلس العسكري في السودان يجري اتصالات مع السعودية والإمارات وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بدء إجراء اتصالات مع عدة جهات دولية من ضمنها السعودية والإمارات وقطر.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في كلمة له، الأحد، أن اللجنة السياسية التابعة للمجلس بدأت بإجراء اتصالات مع أطراف دولية منها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، إحالة رئيسه الأسبق، ونائب الرئيس السوداني السابق، عوض بن عوف، للتقاعد، وذلك بعد تنحيه عن منصبه على رأس المجلس.

وأشار الكباشي إلى أن عملية إعادة نظر تجري بتعيين عدد من السفراء في الخارج، ولفت في سياق آخر، إلى أنه تم اعتقال عدد من مسؤولي النظام السابق لتوجيه تهم فساد لهم.