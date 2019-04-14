دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل طفل على رسالة مصورة بعثها والده العسكري من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية.

يظهر في مقطع الفيديو عرض الرسالة المصور أمام الطفل وزملائه فيما يبدو فصلا مدرسيا، حيث بدأ الطفل بالبكاء فور رؤية وسماع صوت والده.

ونشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، بتعلق كتب فيه: "ومن الفخر دموع.. رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده.. هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء.. حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل".

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي شهدت فيخ اليمن انعقاد أول جلسة للبرلمان منذ "انقلاب" الحوثيين المدعومين من إيران، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وهو الأمر الذي وصفه السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر بأنه "خطوة وتأكيد على عزيمة الشعب اليمني لاستعادة دولته وإنهاء مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".