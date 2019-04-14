السيسي يلتقي حفتر في قصر الاتحادية.. فماذا دار بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالجنرال الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، الأحد، في قصر "الاتحادية"، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المملوكة للحكومة المصرية.

وناقش الطرفان "آخر التطورات والوضع في ليبيا"، وفقا للأهرام، دون الكشف عن مزيد من تفاصيل الاجتماع بعد.

ويأتي اللقاء بعد أسابيع قليلة من شن قوات حفتر هوما على العاصمة الليبية، طرابلس، بهدف انتزاع السيطرة عليها من حكومة الوفاق المعترف بها من جنب الأمم المتحدة.

وتشتعل الساحة الليبية منذ أن بدأت قوات حفتر هجومها على العاصمة، إذ يحاول ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" دحر القوات الموالية للوفاق، بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.