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نشر الأحد ، 14 ابريل / نيسان 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات، الأحد، موقفها من تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسا للمجس العسكري الانتقالي في السودان، مرحبة بالقرار.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بيانا وصفت فيه تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي بأنه "خطوة إلى الأمام تعكس طموحات الشعب السوداني لتحقيق الأمن والاستقرار والتطور".

وأكدت الوزارة في بيانها أن الإمارات تتابع باهتمام بالغ، الفترة المحورية في تاريخ السودان الحديث، وعبرت عن ثقتها بقدرة السودانيين وجيشهم على تجاوز التحديات بطريقة تضمن استقرار وازدهار وتطور البلاد.

ودعمت أبوظبي الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي لحماية الشعب والممتلكات، وأعربت عن أملها بأن تؤدي هذه الخطوات لضمان تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

وأبرزت الإمارات أمنياتها بأن تعمل جميع الأطراف السودانية على حماية الشرعية وضمان انتقال سلمي للسلطة، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للسودان، وحماية وحدة السودانيين.