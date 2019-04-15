ماذا قال السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان خلال اتصال مع ميركل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتابع باهتمام ما يجري في السودان، وعبر عن دعم القاهرة لخيارات الشعب السوداني، وذلك خلال اتصال أجراه مع رئيسة وزراء ألمانيا، أنجيلا ميركل، الإثنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد، خلال الاتصال مع ميركل، أن مصر تتابع تطورات الأوضاع في السودان بـ"اهتمام"، بحكم العلاقة التاريخية بين البلدين.

وشدد الرئيس المصري على دعم بلاده لخيارات الشعب السوداني الذي وصفه بـ"الشقيق"، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إخراج السودان من أزمته والحفاظ على أمنه واستقراره.

وكان قد شهد السودان انقلابا على حكم الرئيس الأسبق، عمر البشير، الذي قام الجيش بتنحيته واعتقاله ووضعه في "مكان آمن"، وذلك تحت ضغط الشارع، إذ عمت احتجاجات واسعة أرجاء السودان خلال الأشهر الماضية مطالبة بإسقاط نظام البشير الذي حكم البلاد لنحو 3 عقود.