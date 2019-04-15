السودان: البرهان يصل إلى القصر الجمهوري.. وإطلاق سراح الناشط "ود قلبا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان إلى القصر الجمهوري ليتولى مهامه كرئيس مؤقت للبلاد، في الوقت الذي تم الإفراج فيه عن الناشط المعارض هشام محمد علي، وفقا لوكالة انباء السودان (سونا).

ونقلت سونا خبر وصول البرهان إلى القصر الجمهوري، لاستلام مهامه كرئيس مؤقت للبلد خلال الفترة الانتقالية التي قد تصل إلى سنتين.

وتزامنا مع ذلك، أعلنت الوكالة الإفراج عن هشام علي المعروف بـ"ود قلبا"، والذي كان محكوما في عهد النظام السابق وفقا للمواد 50 و51 و53 و64 من القانون الجنائي، و16 و17 من المعلوماتي.

وكان قد صدر قرار إطلاق سراح الناشط السوداني، عن وكيل أعلى نيابة الدولة معتصم عبد الله محمود، وفقا للوكالة السودانية.