تجمع المهنيين السودانيين بعد إعفاء وزير الدفاع: النظام لم يسقط بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر تجمع المهنيين السودانيين المعارض أن نظام حكم عمر البشير لم يسقط بعد، وذلك وسط تطورات الأحداث في السودان، التي كان آخرها إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير المخابرات صلاح قوش من منصبيهما.

وقرر المجلس العسكري الانتقالي، الذي أعلن بن عوف تشكيله لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين بعد الإطاحة بالبشير، إعفاء بن عوف من منصب وزير الدفاع وإحالته للتقاعد، بعد تنحيه من منصب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ظل الاحتجاجات ضده.

كما قرر رئيس المجلس العسكري الجديد الفريق عبدالفتاح البرهان إعادة تشكيل هيئة أركان القوات المسلحة وهيئة قيادة الشرطة، وإحالة نائب وزير الدفاع الفريق كمال عبدالمعروف، وقبول استقالة الفريق صلاح قوش مدير المخابرات، وفقا لما صرح به المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، مساء الأحد.

في غضون ذلك، أكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان أن "الثورة مستمرة بكل وسائل المقاومة السلمية حتى تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة"، وقال التجمع إن "اعتصاماتنا الباسلة لن تنفض أبداً حتى الوفاء بكل وعد قطعناه مع الشهداء، الذين روت دماؤهم الطاهرة أرض الوطن من أجل الخلاص وبناء سودان الحرية والسلام والعدالة".

وأضاف التجمع أن "إسقاط النظام بكامل مؤسساته الشمولية لا يعني استبدالاً لواجهات الطغيان ولأقنعة الفساد بأخرى، وهي ليست وعوداً واهية عبر خطابات وبيانات حماسية من سلطة غير شرعية بدون فعل حقيقي يفي بتطلعات شعبنا".

وتابع التجمع بالقول إن "سقوط رأس النظام ما هو إلا انتصار رمزي، وخطوة في مارثوننا الثوري لدك حصون الشمولية وتفكيك بنيات الفساد النتنة. إسقاط النظام ليس منة ولا عطية وإنما استرداد شعبنا لحقه عنوةً واقتداراً من براثن الفاسدين والمغتصبين، وهو ما لن يتأتى بالوعود التي لا يوجد ضمانات لتحقيقها وحمايتها وهي بذلك معرضة للنقض والتجاهل، ولا ضمان إذا إلا بالتسليم الفوري للسلطة كاملةً غير منقوصة لحكومة انتقالية مدنية".