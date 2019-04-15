الأمم المتحدة تكشف عن أعداد النازحين منذ هجوم قوات حفتر على طرابلس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نزح أكثر من 18 ألف شخص من العاصمة الليبية، طرابلس، منذ أن بدأت قوات الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، هجومها لإحكام السيطرة على معقل حكومة الوفاق الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الإثنين: "ما يقارب الـ3 آلاف لاجئ ومهاجر لا يزالوا عالقين في مراكز إيواء في أبو سليم وغريان وقصر بن غشير، بالقرب من مناطق الصراع".

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن حصيلة ضحايا الصراع الدائر في محيط طرابلس وصلت إلى 121 في الأسبوع الأول.

وكانت قوات حفتر قد شنت هجوما على العاصمة الليبية، مطلع إبريل/نيسان الجاري بهدف إحكام السيطرة على طرابلس، التي تشكل معقلا لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.