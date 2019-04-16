حريق على سطح المصلى المرواني بالأقصى.. وأبومازن يحذر من "استهداف المقدسات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيطر فريق إطفائية المسجد الأقصى، مساء الإثنين، على حريق شبّ في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصدر في الأوقاف الاسلامية قوله إن "الحريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الاسلامية مع الأمر بنجاح".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن الحريق الذي وقع في غرفة الحارس في ساحة المرواني اندلع "نتيجة عبث الفتيان".

ودعت دائرة الأوقاف المصلين القاطنين حول المسجد وفي البلدة القديمة إلى توعية أطفالهم بعدم العبث بالنار، وخصوصا داخل المسجد الأقصى، وعدم اللعب أو المس بممتلكاته.

من جانبه، حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) من "أي استهداف لهذه الأماكن المقدسة"، مشددا على "ضرورة الحفاظ عليها لما تمثله من قيمة دينية وإنسانية كبير"، وفقا لما نقلته "وفا".