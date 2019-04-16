المتحدث باسم قوات حفتر: قطر تدعم الإرهاب ومرحلتها في ليبيا انتهت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر، أحمد المسماري، إن على قطر أن تنهي تدخلاتها في الشأن الداخلي الليبي لأن مرحلتها قد انتهت، مؤكدا أن الدوحة تدعم الإرهاب ومعترضا على هجوم وزير الخارجية القطري على ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" في وقت سابق الثلاثاء.

وقال المسماري: "المعركة اليوم أمام تنظيمات ودول أخرى وما نشره الوزير القطري يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي"، وفقا لتصريحات نقلتها قناة ليبيا الآن الموالية لحفتر.

وأضاف المتحدث باسم قوات حفتر: "قطر دعمت وتدعم الإرهاب في ليبيا وتصريحاتها حول عمليات الجيش مرفوضة"، وتابع قائلا: "نطالب قطر بإنهاء تدخلها في ليبيا لأن مرحلتها قد انتهت ولا يمكن أن تسيطر على مقدرات الشعب الليبي".

وكان قد قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، في وقت سابق الثلاثاء، إن القوات التي يقودها المشير حفتر "ميليشيات" تحاول عرقلة الجهود الدولية للتوصل إلى حوار يجمع الأطراف الليبية.

وأكد المسماري أن المعارك التي يخوضها ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" تحارب الإرهاب فقط وتعي حجم "المؤامرة".