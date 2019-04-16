محمد بن زايد يلتقي العاهل السعودي وولي عهده في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، والتقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "ببالغ السعادة والاعتزاز بحثت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور ولي عهده الأمين.. سبل تعزيز علاقات البلدين الراسخة والتعاون المشترك".

وأضاف ولي عهد أبوظبي قائلا: "الإمارات والسعودية تجمعهما روابط تاريخية ورؤية طموحة وشراكة إستراتيجية لمواجهة التحديات والعبور للمستقبل"، وفقا لوام.

وكانت قد نقلت الوكالة الإماراتية وصول الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض الثلاثاء، ولقائه بالعاهل السعودي.