دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان موقفه من مشاركة القوات السودانية مع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مؤكدا بقاء القوات حتى تحقيق أهداف التحالف.

وقال نائب رئيس المجلس الفريق اول محمد حمدان دقلو: "إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف، وستبقي قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، مساء الإثنين.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن اتصال هاتفي بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن البرهان تلقى اتصالات هاتفية من قادة عرب وأفارقة بينهم العاهل السعودي ورئيس الإمارات العربية المتحدة وأمير قطر.

وذكرت الوكالة أن قادة تلك الدول "أعربوا عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتأريخية وأبدوا حرصهم على أمن واستقرار البلاد".