كوشنر يكشف عن موعد الإعلان عن "خطة السلام" في الشرق الأوسط

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو/حزيران المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.

وأكد المسؤول أن كوشنر أبلغ عددا من السفراء في واشنطن أن الكشف عن الخطة لن يتم قبل يونيو/حزيران المقبل، أي بعد نهاية رمضان.

وأرجع كبير مستشاري ترامب سبب اختيار هذا الموعد للإعلان عن الخطة، إلى الانتهاء من تشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية.

من جانبه، وثق مساعد ترامب، جاسون غرينبلات، ما قاله كوشنر للسفراء، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر ووصف تقريرا صحفيا عن التصريحات بـ"الدقيق".