السراج يهاجم حفتر ويتعهد بتقديمه لـ"الجنايات الدولية"

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعهد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، بتقديم المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا التي تسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره "مجرم حرب".

جاء ذلك في بيان نشرته حكومة الوفاق الوطنية على صفحتها بفيسبوك، ونصه: "أكد القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج خلال جولته التفقدية للأحياء السكنية التي تعرضت للقصف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بأن المجرم الذي قام بهذا العمل سينال جزاءه، وقال إنها هجمة بربرية وحشية قام بها المجرم حفتر على حي بو سليم وعلى حي الانتصار، تؤكد وحشيته".

وأضاف السراج وفقا للبيان خلال تقديمه التعازي للأسر المكلومة بفقدان أقرباءها، بأن "فعل مثل هذا لا يقوم به شخص عنده ذرة من الإنسانية.. سينال جزاءه بإذن الله، وسنقدم غداً كافة المستندات لمحكمة الجنايات الدولية، وسينال المجرم حفتر جزائه كمجرم حرب".

وكان السراج قد اتهم حفتر بـ"نقض العهد" وانقلب على الاتفاقيات السياسية في الوقت الذي كان فيه الحل السياسي للأزمة الليبية قريبا، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها بعد إعلان حفتر لبدء عمليات "تحرير طرابلس".