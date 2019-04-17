أسماء عربية ضمن قائمة "Time" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اختارت مجلة "Time" الأمريكية أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم في عام 2019، وكان من بينهم 3 شخصيات عربية.

الشيخ محمد بن زايد

اختارت المجلة اسم ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية ضمن قائمة الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم، وذلك بسبب قدرته على أخذ المخاطرة في عدد من القرارات بالإضافة إلى عملية التطوير التي يقودها في الداخل.

وقالت "Time" إن الشيخ محمد بن زايد جعل من الإمارات "سبارتا الصغيرة" في أعين بعض المسؤولين الأمريكيين بسبب قراراته الشجاعة، مثل مقاطعة قطر وموقفه من إيران، وأشارت إلى أنه ألهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال.

محمد صلاح

كانت الشخصية العربية الثانية التي اختارتها المجلة، اللاعب المصري محمد صلاح، كونه مميزا على المستوى الإنساني كما هو في كرة القدم.

وأبرزت "Time" مواقف صلاح الإنسانية، وتواضعه وروحه الفكاهية، ونوهت إلى أنه أصبح رمزا للمصريين والمسلمين حول العالم.

لجين الهذلول

ضمت القائمة اسم الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، واعتبرت المجلة أ، الهذلول ساهمت بشكل كبير في الضغط من أجل اتخاذ قرارات خدمت المرأة السعودية، وعلى رأسها قيادة المرأة.