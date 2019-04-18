مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أحد المسؤولين في سجن كوبر الذي أرسل إليه الرئيس المخلوع، عمر البشير، إن الأخير "مشى أمام حبل المشنقة ذاته الذي أرسل إليه العديد من الناس ليقابلوا ربهم"، على حد تعبيره في تصريح لـCNN.

جدار سجن كوبر في السودان حيث يقبع عمر البشير

وتُعرف ساحة سجن كوبر بأنها المكان الذي تنفذ فيه عمليات الإعدام في عهدة البشير الرئاسية التي امتدت لـ30 عاما.

ووفقا لمسؤولين وشهود عيان من سجن كوبر، فإن البشير يحتجز في مكان منفصل عن باقي المسؤولين في نظامه ويقبع تحت حراسة أمنية مشددة، في حين صرح المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أن البشير الصادرة بحقه عدد من مذكرات الاعتقال من محكمة الجانيات الدولية، سيحاكم في البلاد.

ووفقا لمصدرين سودانيين في تصريحات لـCNN، فإن البشير ووزير الداخلية السابق، عبدالرحيم حسين وأحمد هارون رئيس الحزب الحاكم السابق سيواجهون تهما بالفساد ومقتل متظاهرين.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوغندي، هنري اوريم، في تصريحات صحفية: "إذا سعى الرئيس السوداني، عمر البشير لطلب اللجوء في أوغندا، فإن أوغندا ستنظر به"، دون تقديم تفاصيل إضافية.