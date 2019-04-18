أردوغان يربط "حملات تشويه" تركيا بموقفها من مصر وسوريا واليمن وفلسطين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن "السبب الأساسي" وراء "حملات التشويه" ضد تركيا، هو موقفها حيال قضايا مصر وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية، واهتمامها وتعاملها مع مسألة "عداوة الإسلام المتصاعدة".

وقال أردوغان، خلال مشاركته في مؤتمر "مستقبل العمل: التحديات والفرص"، بالعاصمة أنقرة، إن "الأخبار السلبية ضد تركيا تتضاعف كلما سلطت الضوء على المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب بمسألتَي مكافحة الإرهاب واللاجئين".

وأضاف: "الهجمات تتزايد كلما ارتفع صوتنا بشأن الظلم العالمي". وتابع بالقول إن "تركيا تتعرض لحملة تشويه دولية متعددة الجوانب"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

واتهم أردوغان بعض الجهات، التي لم يسمها، في العالم الغربي بالسعي لإظهار الاقتصاد التركي وكأنه منهار. وقال: "ستعتاد وسائل الإعلام الغربية وتتقبل قوة تركيا التي ستواصل طريقها بشموخ".

وأضاف أردوغان أنهم "مدركون للسبب الأساسي وراء حملات التشويه ضد تركيا، المتمثل بموقفها حيال قضايا سوريا وفلسطين واليمن ومصر، واهتمامها وتعاملها بدقة مع مسألة عداوة الإسلام المتصاعدة".