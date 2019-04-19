دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار فيديو "مفاجآت" رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت ضجة في مصر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما وصف نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، الجمعة، ما ظهر في الفيديو بأنه "مشهد مخز".

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على فيديو رئيس جامعة القاهرة: "هل هذا أهم صرح تعليمي أم سوق خضار؟ هل سنتقدم بهذا الأسلوب؟ هل هذه جامعة أحمد لطفي السيد وطه حسين؟ هل هذه هي الجامعة التي تخرجت منها؟ مشهد مخزي".

وظهر الخشت في فيديو خلال حفل غنائي بالجامعة، الثلاثاء الماضي، معلنا عن "مفاجآت" للطلاب وهو يهتف "تحيا مصر"، الأمر الذي اعتبره معارضون مصريون "رشوة" من الجامعة للطلاب للتصويت لصالح التعديلات الدستورية التي تسمح بتمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عادة ما يستخدم هتاف "تحيا مصر" في خطاباته.

ومن بين القرارات التي أعلنها رئيس جامعة القاهرة خلال الحفل: إعفاء الطلاب الذين تأخروا في سداد مصاريف الجامعة من دفعها، وإعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم الإقامة والتغذية في شهر رمضان، و5% درجات إضافية لكل طالب في العام النهائي من الدراسة، وإجازة أسبوع للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من 25 إلى 29 أبريل/ نيسان الجاري.

ووسط الضجة التي أثارها فيديو الخشت، أصدرت جامعة القاهرة بيانا، الخميس، قالت إنه للرد على "شائعات ومعلومات مغلوطة" حول تصريحات رئيس الجامعة. وأضاف البيان أن جامعة القاهرة: "تعمل بشكل مؤسسي، وفى إطار القوانين واللوائح".

بيان هام من جامعة القاهرة ردًا على شائعات ومعلومات مغلوطة حول تصريحات لرئيس الجامعة لاحظت إدارة جامعة القاهرة انتشار... Posted by ‎Cairo University جامعة القاهرة‎ on Thursday, April 18, 2019

رسائل عديدة أرسلها رئيس جامعة القاهرة بخطبته البليغة العميقة لأبنائه الطلاب: - ماتذاكروش قوي و ماتهتموش بالدرجات دي كلام... Posted by ‎Dr essam khalifa الشاعر عصام خليفة‎ on Friday, April 19, 2019

###