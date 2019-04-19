دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد، بالتصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، والتي تتضمن موادا أبرها تمديد الفترة الرئاسية للرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي.

عملية التصويت للمصريين في الخارج تتم فى 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد)، وفقا لهيئة الانتخابات في مصر.

وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة، حث الشعب المصري للمشاركة "الإيجابية" في الاستفتاء على تعديل بعض بنود الدستور معتبرا ذلك "في إطار الواجب الوطني" مجددا على "ابتعاد المساجد بشكل كامل عن الاستخدام السياسي أو الحزبي لأن المساجد لله"، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري.

وتابع جمعة قائلا عن دور المساجد: "هذا دور لا يخالف دورها الدعوى والمجتمعي، إذ أن مصالح الأوطان وبنائها لا تنفك عن مقاصد الأديان، غير أنه شدد على عدم استغلال أي مسجد في الدعاية الحزبية أو السياسية أو وضع لافتات أو تنظيم ندوات بالمساجد تتعلق بالشأن السياسي".