بالفيديو.. إيران تستعرض "أحدث" أسلحتها خلال احتفالها بيوم الجيش

احتفلت إيران بيوم الجيش الوطني باستعراضات عسكرية شهدت عرض ماوصفها الجيش الإيراني بأنها "أحدث منتجاته وإنجازاته في الصناعة الدفاعية بما في ذلك الطائرات بدون طيار المطورة محليًا والصواريخ والقاذفات والروبوتات ومركبات همفي لنقل الأفراد إلى ساحة المعركة."

وشاركت وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية التابعة للجيش الإيراني في الاستعراض.

وخلال الاحتفالات استعرضت إيران مقاتلات نفاثة من طراز كوثر وسايك المحلية الصنع، إلى جانب مقاتلات من طراز "ميج 29" و"F-4 فانتوم" و"F-14" .

الرئيس الإيراني، حسن روحاني قال إن قوات بلاده "لا تشكل تهديدًا لجيرانها"

وبينما سار الآلاف من الجنود أمام روحاني وكبار القادة العسكريين الإيرانيين خلال العرض حلقت العديد من المقاتلات الجديدة.

واستعرض الجيش الإيراني خلال احتفالاته أيضاً عدداً من الصواريخ والغواصات والعربات المدرعة.