وزير إيراني يتحدث عن "إخفاقات" الـCIA: كشفنا 290 عميلا.. وهذه النتيجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمود علوي، وزير الأمن الإيراني، إن بلاده كشفت عن 290 عميلا سريا لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" في عدد من الدول لافتا إلى أن ذلك أدى إلى "انهيار" التواصل بين الوكالة ومصادرها، على حد تعبيره.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان علوي، قوله: "عملاء الـCIA قد تم الكشف عنهم واعتقالهم حیث ادى الي إنهار الاتصال بين هذه الاستخبارات ومصادرها ما حدا بهم لتشكيل لجنة لدراسة هذا الفشل الذريع"، مضيفا: "وزارة الامن غيرت استراتيجيتها من مكافحة التجسس الدفاعية الي مكافحة التجسس الهجومية وقد وجهت لاجهزة الاستخبارات الأجنبية المعادية ضربات قوية".

وأضاف: "عملية الكشف عن هؤلاء العملاء وصفها الأمريكيون أنفسهم بالفضيحة الاستخباراتية.. وسنكشف قريبا عنم تفاصيل لهذه الملحمة الاستخباراتية في مواجهة الـCIA عبر وسيلة الاعلام الوطنية (الاذاعة والتلفزیون) وسائر وسائل الاعلام"، لافتا إلى "توجيه ضرية مماثلة لجهاز الاستخبارات البریطانیMI6 حیث سیتم الكشف عنها فی المستقبل القریب والمناسب".

وأردف: "تم خلال هذه الفترة كشف واحباط المئات من محاولات اجهزة الاستخبارات الأجنبية لاستقطاب عملاء لها داخل البلاد كجواسيس حيث تم الحفاظ علي مئات الافراد من الكوادر المفیدة والمؤثرة من الوقوع في شراكها.. وتم خلال العام الماضی فی مراكز حساسة فی البلاد كشف واعتقال عشرات الجواسیس الذین استخدمتهم اجهزة الاستخبارات الاجنبیة كعملاء لها، مما اصاب هذه الاجهزة بالدوار".