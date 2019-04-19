دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح المجلس العسكري الانتقالي، الذي سيطر على الحكم في السودان، السبب وراء القرار الذي أصدره رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان، الخميس، بإعفاء وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير بدر الدين عبدالله أحمد من منصبه.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي إن "وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس العسكري ودون علمه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف كباشي أن "البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري خاصة، وإنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان"، وتابع بالقول إن "وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري".

وكانت وزارة الخارجية السودانية نفت "ما نقلته إحدى القنوات الفضائية عن أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن". وقالت الخارجية السودانية إن "الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

وأثار التقرير الذي بثته إحدى القنوات الإخبارية العربية، نقلا عن مصادر لم تكشفها، حول رفض استقبال السودان لوزير خارجية قطر والوفد المرافق له بعد وصولهم إلى الخرطوم جدلا كبيرا، الأربعاء الماضي، وسرعان ما نفت الخارجية السودانية هذه الأنباء.